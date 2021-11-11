Второй полицейский, пытавший и вымогавший деньги у бизнесменов из Геленджика, задержан

Одного из разыскиваемых полицейских геленджика задержали Фото: Олег Золото

Второй разыскиваемый полицейский из Геленджика накануне задержан следственным отделом города, сообщает пресс-служба регионального органа. Бывшего сотрудника подозревают в превышении должностных полномочий.

В июле текущего года два оперуполномоченных МВД Геленджика остановили автомобиль с представителями строительной компании. Правоохранители без оснований задержали их и доставили в отдел, где требовали выплатить 1,7 миллиона рублей. Экс-сотрудники в том числе угрожали потерпевшим и избивали, один из задержанных под давлением отдал часть суммы. Позже полицейские получили и остальные деньги, а сотрудники строительной компании, в свою очередь, были отпущены, однако не оставили дело просто так и обратились с заявлением в органы.

Экс-сотрудники МВД скрылись – их объявили в федеральный розыск. Одного из полицейских задержали в середине августа.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении пресс-службы.