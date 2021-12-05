«Она лаяла, а я хотел спать!»: Жителя Анапы, выбросившего собаку из окна 9 этажа, поместили в изолятор

Когда мужчина задерживали, он был сильно пьян. Фото: ОМВД по Анапе.

Эту ужасную историю, от которой мурашки по коже, рассказала жительница Анапы. 4 декабря пьяный мужчина выбросил из окна квартиры на девятом этаже свою собаку. Свидетелями такого вопиющего поступка стали местные жители. Именно они услышали жуткий лай пса, а позже обнаружили погибшую собаку под окнами дома на улице Ленина, 229.

Как оказалось, один из жильцов многоэтажки весь день прикладывался к бутылке. Охмелев, мужчина стал вести себя агрессивно. Соседи слышали, как он ругался на супругу. В какой-то момент он начал орать на собственного питомца, который, видимо, пытался защитить женщину. А затем и вовсе решился на страшный поступок...

- Мы вызвали полицию, его забрали, - сообщила жительница Анапы, придавшая огласке произошедшее. - Но жена отказалась писать заявление, поэтому, вероятно, хода разбирательству не дадут.

Животное после падения погибло. Фото: ОМВД по Анапе.

Но вопреки этому мнению в полиции начали расследование. Как оказалось, мужчина еще до приезда правоохранителей успел напортачить.

- В тот же день, когда злоумышленник выбросил собаку из окна, он был задержан полицией за совершение другого административного правонарушения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - За "Мелкое хулиганство" его поместили под административный арест в изолятор временного содержания.

Пока мужчина временно находится в «обезьяннике», полиция проводит проверку. Сейчас выясняется, что заставило дебошира убить собаку. По одной из версий, пес мешал отдыхать мужчине своим лаем.

- Она лаяла, а я хотел спать! - сказал мужчина в отделении.

На мужчину могут завести дело по статье "Жестокое обращение с животными". Фото: ОМВД по Анапе.

Стоит сказать, что пока уголовное дело не заведено.

- Но в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - добавляют в МВД по Анапе.

По закону статья предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы