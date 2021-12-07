Два врача и медсестра пойдут под суд на Кубани за продажу сертификатов о вакцинации от CОVID-19

Все уголовные дела расследуются. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Еще с начала массовой вакцинации антипрививочники искали способы обойти систему. На спрос появились предложения – зарабатывать на людской безответственности стали те, кто, казалось бы, давал врачебную клятву о морально-этических принципах.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», под суд пойдут врачи из двух районов Кубани. Они попались на продаже сертификатов о вакцинации от CОVID-19.

- В Краснодарском крае установлено два факта получения работниками сферы здравоохранения денежных средств за подложную информацию о вакцинации граждан от коронавируса – в Темрюкском и Туапсинском районах, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в надзорном ведомстве рассказали, за сколько медики отдавали документы без укола.

- Врач-терапевт Туапсинской центральной районной больницы получила от трех человек по две тысячи рублей за выдачу недостоверных сведений. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений», - отметили в прокуратуре региона.

Еще случай выявили в Темрюкском районе. Там врач-терапевт скооперировался с медсестрой. Медики брали по тысяче рублей за сертификат. Итого успели с 12 человек получить 12 тысяч рублей. В отношении них возбудили дело по статье «Получение взятки».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю известно, что с середины года выявлено около 20 фактов подделки прививочных сертификатов о вакцинации от коронавируса. И это те случаи, когда документы продавали не врачи.

- Лишь по некоторым возбуждены уголовные дела. Например, четыре факта квалифицированы как подделка документа, один – как мошенничество, - отметили в ведомстве.

Кроме того, участились случаи подделки документов об отсутствии заболевания COVID-19. Мошенники оказывают экспресс-услуги по забору биоматериала вне медицинского учреждения. Потом у пациентов возникают проблемы с выездом за границу или заселением в гостиницу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что есть местные жители, которые обманывают систему и умирают. В лучшем случае о фальшивой вакцинации узнают на больничной койке. В некоторых случаях пациенты сами признаются о лжепрививке, а иногда правда вскрывается при исследовании анализов.

Главный инфекционист Кубани продолжает твердить, что спасти от заразы могут только коллективная вакцинация и выработанный иммунитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А сертификат-то фальшивый: На Кубани рассказали, как выявляют псевдовакцинацию от коронавируса

Чаще всего об отсутствии прививки при наличии сертификата узнают от пациентов в тяжелом состоянии (читайте далее)

Врач, медсестра и аферисты-недотепы: кого в Краснодарском крае поймали за подделку COVID-сертификатов

В регионе расследуют сразу 6 уголовных дел о печати липовых документов (читайте далее)