На бодибилдера, избившего до смерти развозчика воды в Краснодаре, завели дело

Фарид Бинаталиев обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Конфликт, который произошел в Краснодаре на улице Жлобы, вызвал бурное обсуждение у жителей города. 30 октября 48-летний Владимир Белявинский развозил воду. Он приехал на последний адрес, а потом планировал закончить рабочий день. Как это часто бывает, найти парковочное место он не смог – все было занято. Поэтому остановил свой грузовичок на проезде. Внезапно на него накинулся молодой человек. В грубой форме он требовал убрать машину. Владимир отъехал, но ссора разгорелась не на шутку, а потом и вовсе переросла в драку.

- По словам очевидцев, парень подошел к свекру и ударил его. Папа упал и ударился головой об асфальт. Встать он уже не смог, и в себя больше не приходил, - рассказала «КП» - Кубань» невестка погибшего Анастасия.

На место происшествия очевидцы вызвали скорую. Пока медики пытались откачать Владимира, парень в светлом спортивном костюме метался рядом, кидался на людей и вел себя агрессивно. Выяснилось, что махал кулаками Фарид Бинаталиев, фитнес-тренер, бодибилдер и многократный призер соревнований по пауэрлифтингу. У него уже были проблемы с законом. В 2018 году он стал виновником ДТП, а потом выплачивал компенсацию пострадавшей стороне.

- Свекра отвезли в реанимацию, мы надеялись, что он поправится, но через 12 дней он скончался от полученных травм, - говорит Анастасия.

После смерти Владимира и проведения экспертизы в отношении Фарида Бинаталиева следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но взять под стражу его нельзя.

- Эта статья не позволяет следствию выходить в суд с просьбой арестовать подозреваемого, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Если вину Бинаталиева докажут в суде, ему грозят исправительные работы или тюрьма на срок до 2 лет.