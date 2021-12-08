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Общество8 декабря 2021 10:21

Руководитель Кубанского казачьего хора незаконно назначил заместителем своего внука

При внеплановой проверке минкульта выяснилось, что полномочия переданы без существующих на то прав
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанский казачий хор Фото из архива КП

Кубанский казачий хор Фото из архива КП

Громкий скандал разгорелся совсем недавно вокруг Кубанского казачьего хора. Так, в конце октября стало известно, что знаменитый коллектив собираются разделить на хор и балет, что вызвало общественный резонанс.

Как сообщают «Юга.ру», накануне Министерство культуры Краснодарского края провело внеплановую проверку, в ходе которой обнаружены нарушения антикоррупционного законодательства руководством коллектива.

Так, на должностях Кубанского казачьего хора находятся пять членов семьи руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко – внук Виктор Витальевич Захарченко, жена Вера Захарченко, дочери Виктория Захарченко и Наталья Гуликова и зять Андрей Гуликов. По трудовому законодательству ограничений на работу родственников в подобных госучреждениях не существует.

Однако в ходе внеплановой проверки нарушения обнаружены в локальном правовом акте Кубанского казачьего хора «Положение о конфликте интересов работников ГБНТУК КК Кубанский казачий хор», который и регулирует антикоррупционную политику. Установлено, что по статье 13.3 ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» организация не пресекла факт коррупции и привела к конфликту интересов между пятью родственниками – сотрудниками коллектива.

Помимо этого, установлено, что внук руководителя Кубанского казачьего хора, Виктор Витальевич Захарченко, на должности заместителя находится с нарушением требований.

Согласно им, он должен иметь высшее профессиональное образование, а также стаж на руководящих постах, начиная от пяти лет. По второму критерию, согласно документам аттестации, внук Захарченко не проходит. Министерство направило акт об устранении нарушений до 1 февраля 2022 года.

По вопросу разделения коллектива в официальном документе сказано, что Кубанский казачий хор направил в Министерство культуры письмо с проектором штатного расписания. Но изменения приостановили из-за несогласования ведомством.

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