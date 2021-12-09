«Не смешите, какие три миллиона»: риелторы назвали реальные цены на жилье в Сочи

К покупке жилья необходимо подойти ответственно Фото: Иван ВИСЛОВ

Купить квартиру в солнечном Сочи - мечта большинства людей. Море под боком, сезонные фрукты, горнолыжные курорты, теплая погода - в общем, все, что нужно для комфортной жизни. Приобрести жилье сегодня можно через специальные сайты и приложения.

В последнее время там начали появляться объявления со сверхвыгодными предложениями: цены на многие квартиры в новостройках начинаются от 3,3 миллионов рублей. Сегодня специализированные сайты предлагают около 4 тысяч таких вариантов. Владельцы объявлений выставляют как готовые квартиры - с мебелью и ремонтом, так и абсолютно "пустые" - под застройку.

Цены на жилье в Сочи не могут быть ниже 5 миллионов рублей Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Несомненно, такой ценник радует людей, желающих приобрести недвижимость на курорте. Однако специалисты предупреждают: вестись на такие предложения не стоит. Квартиры не могут так дешево стоить. Реальный ценник на жилье в Сочи начинается от 5 миллионов рублей.

- Не смешите, какие три миллиона. Любая стройка в Сочи, если это не реконструкция и не капитальный ремонт, несет за собой большие риски. Важно учесть, что сейчас в городе продолжают вести активную борьбу с незаконными постройками, с самозахватами земли и всем подобным. Поэтому к выбору недвижимости нужно отнестись достаточно серьезно, проверять предлагаемые объявления, - предупреждает эксперт по недвижимости Кирилл Флутков.

На "Авито" предлагают купить двухкомнатную квартиру за 4 миллиона рублей Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Однако есть в этой истории и обратная сторона. Многие застройщики выставляют такие объявления лишь для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Об этом "КП"-Кубань" на условиях анонимности рассказал риелтор.

- За последний год рынок недвижимости резко подорожал, - признается риелтор. - Найти сегодня квартиру с отделкой, да еще и в новостройке за 3 миллиона рублей - практически невозможно. Поэтому застройщики придумали новый способ для привлечения потенциальных клиентов: они выставляют объявления с такими низкими ценами, а уже при встрече называют реальную стоимость на жилье.

И этот метод оказался рабочим: люди, действительно, начали активно интересоваться квартирами по "приятным" ценам. Однако спешить с покупкой жилья не стоит - в первую очередь необходимо проверить все детали.

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о том, что за последний годы цены на недвижимость в Сочи увеличились на 113%.