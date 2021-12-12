Бары и поездка в Красную поляну утомительны: где в Краснодаре с шиком провести новогодние праздники

Фото из личного архива автора

Новогодние каникулы для нас, южан, это, если честно, спорное удовольствие. Даже если ты умеешь перспективно мыслить и урвал себе местечко в норм отеле в Поляне, Архызе или Домбае, будь готов проверить свой иммунитет в часовой очереди на подъёмник, а потом спускаться, натыкаясь на начинающих бордеров. Тёплые края сейчас труднодоступны и не только для тех, кому они, в принципе, труднодоступны.

Есть ещё варианты путешествий по России, но таких смельчаков - единицы. Большинство зачилят в бесснежном Краснодаре, к третьему числу гулять по парку Галицкого и Красной можно будет только плотно прижавшись друг к другу. Всякие ледницы и зимние развлечения для нас - это фэнтези из репортажей с улиц Новосибирска и Мурманска. Можно, конечно, туда рвануть. Но это холодно и как-то уж совсем далеко.

Для меня эти праздники всегда - испытание. Картина примерно такая: поток созидания резко сливается с потоком общего социального раздолбайства. Можно что-то делать, ты ж сам себе хозяин, но с кем? Даже те, кто готов не останавливаться, становятся зависимы от тех, кто попал в классическую праздничную воронку: гости на пороге, два по 50 в клубе, мидии в духовке, пробка в Лаго-Наки, похмелье и диарея от стёкшего оливье. И привычный процесс не то, чтобы стоит, но основательно замедляется.

И я который год, застревая в нем, нервничаю и чувствую потерю самого драгоценного - времени.

Но в этом году забрезжил свет надежды. Меня позвали помочь с одним сильно крутым проектом - интерактивной выставкой-квестом «Цветное и Сладкое». Осенью первый проект собирал очереди, его решили повторить.

Краснодар, авангард, полное погружение в Малевича и Эндер. Достаточно было глянуть всего на пару арт-объектов, чтобы громко сказать «Хочу».

Я видела уже одним глазом, что это будет, хоть создатели и против спойлеров.

Поверьте. Это гениально. И я счастлива, что меня минуют навязчивые застолья, пробки на въезд и выезд, а также, при всем уважении, Гайдай, Рязанов и Меньшов.

Билет стоит копейки. И их в продаже будет немного и можно купить на сайте молодежного театра «Премьера».