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Общество12 декабря 2021 6:07

Бары и поездка в Красную поляну утомительны: где в Краснодаре с шиком провести новогодние праздники

Наш колумнист рассуждает об уникальной выставке, которая откроется в кубанской столице уже скоро
Анна АРТЕМЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото из личного архива автора

Фото из личного архива автора

Новогодние каникулы для нас, южан, это, если честно, спорное удовольствие. Даже если ты умеешь перспективно мыслить и урвал себе местечко в норм отеле в Поляне, Архызе или Домбае, будь готов проверить свой иммунитет в часовой очереди на подъёмник, а потом спускаться, натыкаясь на начинающих бордеров. Тёплые края сейчас труднодоступны и не только для тех, кому они, в принципе, труднодоступны.

Есть ещё варианты путешествий по России, но таких смельчаков - единицы. Большинство зачилят в бесснежном Краснодаре, к третьему числу гулять по парку Галицкого и Красной можно будет только плотно прижавшись друг к другу. Всякие ледницы и зимние развлечения для нас - это фэнтези из репортажей с улиц Новосибирска и Мурманска. Можно, конечно, туда рвануть. Но это холодно и как-то уж совсем далеко.

Для меня эти праздники всегда - испытание. Картина примерно такая: поток созидания резко сливается с потоком общего социального раздолбайства. Можно что-то делать, ты ж сам себе хозяин, но с кем? Даже те, кто готов не останавливаться, становятся зависимы от тех, кто попал в классическую праздничную воронку: гости на пороге, два по 50 в клубе, мидии в духовке, пробка в Лаго-Наки, похмелье и диарея от стёкшего оливье. И привычный процесс не то, чтобы стоит, но основательно замедляется.

И я который год, застревая в нем, нервничаю и чувствую потерю самого драгоценного - времени.

Но в этом году забрезжил свет надежды. Меня позвали помочь с одним сильно крутым проектом - интерактивной выставкой-квестом «Цветное и Сладкое». Осенью первый проект собирал очереди, его решили повторить.

Краснодар, авангард, полное погружение в Малевича и Эндер. Достаточно было глянуть всего на пару арт-объектов, чтобы громко сказать «Хочу».

Я видела уже одним глазом, что это будет, хоть создатели и против спойлеров.

Поверьте. Это гениально. И я счастлива, что меня минуют навязчивые застолья, пробки на въезд и выезд, а также, при всем уважении, Гайдай, Рязанов и Меньшов.

Билет стоит копейки. И их в продаже будет немного и можно купить на сайте молодежного театра «Премьера».

Общество: ВОПРОС ДНЯ