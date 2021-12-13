Принесли в класс костыль и били им девочку: школьники регулярно травили приезжую одноклассницу на Кубани

Девочку регулярно травили. Фото: скрин видео labinsk_online

Скандал разгорелся в небольшой станичной школе в Лабинском районе. Ученики восьмого класса школы № 33 станицы Упорная регулярно издевались над своей одноклассницей, с каждым разом применяя все более изощренные способы. На этот раз они взяли костыль и тыкали им девочке в лицо, после одна из школьниц встала со своего места и уколола жертву линейкой. Видео травли снял один из учеников. На кадрах – издевательства, дружный смех детей и мат.

- Это лучшие наши ученики, сколько ненависти и жестокости! А девочка хорошая, спокойная. Семья переехала два года назад, а потом у ребенка умер папа, - рассказала «КП» - Кубань» жительница станицы.

Мама девочки уже обращалась в школу с просьбой навести порядок, но ни учителя, ни родители не захотели или не смогли принять меры. В итоге – скандал вышел за пределы школы, а зачинщики травли, скорее всего, будут поставлены на учет в полицию.

Мама девочки, которую затравили одноклассники, от комментариев отказывается.

- По данному факту проводится служебное расследование, в рамках которого будут приняты административные меры воздействия, - прокомментировали «КП» - Кубань в управлении образования Лабинского района. – Факт, который произошел между одноклассниками, будет рассмотрен с участием сотрудников прокуратуры и отделом по делам несовершеннолетних.

МЕЖДУ ТЕМ

Специалисты настаивают на том, что детский коллектив не сможет выйти из ситуации травли без вмешательства взрослых. Пока родители и учителя закрывают глаза на происходящее, безнаказанность приведет к более негативным последствиям.

- Буллинг – проблема глобальная. Сейчас травлю нельзя оставлять без внимания, она очень часто ведет к самоубийствам среди подростков. Родители должны достучаться до учителей. Если они не реагируют, надо идти к директору, если директор молчит – обращаться еще выше, - советует психолог с 11-летним стажем работы Юнна Синицына. - В каждой школе есть психолог. Он должен разобраться в ситуации, переговорить со всеми участниками буллинга - как с ребенком, которого травят, так и с инициаторами травли. У них у всех есть проблемы. Кого-то обижают дома – он становится агрессором. А жертва, например, хочет лучше учиться, но ей не дают «поднять голову» одноклассники. Выход из этой ситуации есть, это не страшно и решаемо. Но если взрослые молчат и закрывают глаза, это может закончиться трагедией.

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