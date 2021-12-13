Риелторы заманивают выгодными ценами на недвижимость в Сочи - верить им не стоит. И вот почему

Недвижимость в Сочи стала золотой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небольшую «однушку» за 3 млн рублей в Сочи уже не найти. Таких цен на курорте просто нет. И поэтому если риелторы в своих объявлениях заманивают покупателя выгодными суммами – верить им не стоит. Как говорят эксперты, дешевле 5 млн рублей недвижимости в Сочи нет. А перед Новым годом ушлые риелторы и строительные компании разводят доверчивого покупателя.

Руководитель сочинского офиса одного из крупнейших агентств недвижимости раскрыла карты, как накануне праздников дурят россиян.

- Рынок недвижимости в Сочи в любое время года динамичен, - рассказывает «КП» - Кубань» руководитель сочинского офиса одного из крупнейших агентств недвижимости Юга России Людмила Сергиенко. - И если говорить в принципиальном смысле, то пандемия и падение доходов россиян на эти цены мало повлияли, стоимость квадратного метра у моря все равно подрастает, ибо спрос очень высокий. Если раньше повышение цен мы наблюдали в летние месяцы, то теперь это происходит круглый год, ибо Сочи, благодаря горному кластеру, стал круглогодичным курортом. Естественно, цены на сочинскую недвижимость подлетают к новогодним праздникам, хотя в рекламных объявлениях это могут представлять, как новогодние скидки. Скажем, в ноябре поставили в рекламе абсолютно нереальный ценник, а в декабре объявили о новогодней скидке в 10 процентов.

Как говорят эксперты, некоторые потенциальные покупатели сочинской недвижимости плохо представляют особенности курорта, который растянулся на 148 километров вдоль моря и почти на 70 уходит в предгорье. У всех на устах Красная Поляна. Однако, горная часть Сочи – это и море других сельских предгорных территорий, где в советское время раздавали участки под дачи. Там нет нормальных дорог, плохо с водоснабжением, а о центральной канализации и говорить нет смысла.

По этой причине такие «домики в сочинской деревне» бывают дешевле квартир, на что покупаются иногородние клиенты, не разобравшись в географических особенностях Сочи и юридическом статусе этих объектов. Отсюда порой и возникает негативный фон о сочинской недвижимости, мол, на этом рынке царит неразбериха и сплошное надувательство. Люди никак не хотят взять в толк, что Сочи никогда не был городом, где правильно оформленная недвижимость, будь то квартира, участок или дом, доступна человеку со среднестатистической зарплатой, если, конечно, он не возьмет кредит в банке.

- В последнее время я не припомню реализованных сделок, которые бы обходились без заемных средств финансовых учреждений, - продолжает Людмила Сергиенко. – Почти все серьезные агентства недвижимости Сочи работают с банками, и это лучший вариант для покупателя, который решился на приобретение недвижимости в Сочи. Как подчеркивает эксперт, в декабре 2021 года цены на курортную недвижимость вряд ли испытают традиционный и чувствительный «новогодний всплеск», более того, предыдущее завышение ценника летом позволит продавцам недвижимости проводить «праздничные акции», делая скидки на квадратные метры. Однако в нескольких районах Сочи, а это горные курорты Красной Поляны, а теперь и федеральная территория Сириус, такая тенденция вряд ли коснется, ибо рынок новой недвижимости в этих престижных местах почти не надувается, там все давно построено и на продажу выставляются только готовые объекты. И все они по предельным и даже запредельным прайсам. Явный рост в цене демонстрирует в Сочи лишь недвижимость для бизнеса. Например, в продажу «выбросили» один из сочинских ресторанов с участком 1600 квадратных метров, беседками на территории и даже собственной конюшней. Начальный ценник объявлен в миллиард рублей. А еще домик-развалюха может стоить и 12 000 000 рублей, если он располагается в «золотом треугольнике» на очень дорогом кусочке Сочи, и такие объекты еще есть, а трехкомнатная квартира в сельской местности может быть выставлена и за пять миллионов, правда, до берега моря придется добираться часа два и «через лес».

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