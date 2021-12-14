В Армавире водителя ректора вуза, обвиняемого в мошенничестве, отправили в СИЗО

Изначально мужчина находился под домашним арестом, но суд изменил меру пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкое уголовное дело в отношении сотрудников вуза в Армавире продолжают расследовать. Напомним, ранее ректора педуниверситета заподозрили в подделке диплома о высшем образовании и крупном мошенничестве. Более того, следствие полагает, что он разработал целую схему по незаконному обогащению. Но несмотря на то, что все было выверено, в июне 2021 года обман все-таки вскрылся. Как стало известно сейчас, водителя ректора вуза, обвиняемого в мошенничестве, отправили в СИЗО.

Как сообщают в краевом главке, 52-летний шофер в течение четырех лет представлял гостиничные счета и кассовые чеки о командировочных расходах. При проверке оказалось, что все документы - липа. Сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей. На мужчину за это завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

- В результате противоправной деятельности фигуранта уголовного дела университету причинен ущерб в крупном размере, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Однако позже меру пресечения решили ужесточить.

- Постановлением апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда указанная мера пресечения в отношении мужчины изменена на заключение под стражу, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ректор вуза сейчас также объясняется перед правоохранителями. Фото: АГПУ

Следствие продолжается, причем и в отношении ректора. По данным источника «КП» - Кубань», во время получения диплома о высшем образовании в 1998 году, будущий ректор и педагог не присутствовал и госэкзаменов не сдавал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Ректора армавирского педуниверситета подозревают в подделке диплома о высшем образовании и крупном мошенничестве

Руководитель вуза, по версии следствия, разработал целую схему по незаконному обогащению (подробнее)