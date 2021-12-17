Два заместителя начальника ИВС в Сочи устроили ночную вечеринку в изоляторе

Полицейские готовили отчеты для начальства, но попались во время распития алкоголя. Фото: Олег Укладов

Два заместителя начальника ИВС в Сочи устроили ночную вечеринку на работе. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, все случилось вечером в начале недели. Отработав, 46-летний майор полиции и 49-летний капитан полиции решили задержаться. Своим коллегам они сообщили, что надо готовить отчетную документацию для начальства - подбить итоги года. Но, по всей видимости, план у них был изначально другой.

- Их застали около 21:30 в служебном кабинете на 3-м этаже административного здания изолятора временного содержания Хостинского района УВД по Сочи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сотрудники полиции были в форменном обмундировании. По внешним признакам были пьяны.

О том, что заняты они далеко не работой, говорили бутылки с алкоголем на столе и закуска.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отнекиваться заместители начальника ИВС не стали. Более того, они согласились проехать на медицинское освидетельствование.

Экспертиза показала, что сотрудники полиции были пьяны.

- Экспертиза показала, что оба сотрудника были в нетрезвом виде. У 46-летнего майора полиции состояние опьянения было довольно сильным - аж 0,54 мг/л, у его коллеги слабее - 0,28 мг/л, - уточнили «КП» - Кубань» в сочинском наркологическом диспансере.

Как объяснил эксперт учреждения, промилле показывает массу алкоголя в 1000 мл крови. Например, 0,5-процентное опьянение означает, что в организме содержится 0,5 грамма чистого алкоголя.

- То опьянение, которое зафиксировано у полицейских, может свидетельствовать о том, что они либо только начали выпивать, либо употребляли слабые напитки, - объясняет «КП» - Кубань» сотрудник сочинского наркологического диспансера на условиях анонимности. - При их степени опьянения может чувствоваться расслабленность, возможно ощущение легкой эйфории. Кроме того, при таком количестве выпитого мыслительные способности и память могут слегка нарушиться, делая вас неосмотрительным.

Словом, с потерявшими бдительность полицейскими сейчас разбираются. В отношении сотрудников начата проверка.

Известно, что ранее в личных делах у заместителей не было выговоров. Майор полиции в органах служит с сентября 1992 года, а в своей нынешней должности работает больше 3 лет. А его коллега на службе в органах внутренних дел уже 21 год, а в должности - всего три месяца.

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