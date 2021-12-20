Опасный циклон из Европы несет в Краснодарский край морозы до минус 15 градусов

Циклон из Европы несет в Краснодарский край морозы до минус 15 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юг России совсем скоро прибудет опасный циклон из Европы. Прогнозы далеко нешуточные - метеорологи предупреждают о страшной непогоде. Жителей Кубани просят подготовиться к удару декабрьской стихии.

- В связи с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов с северо-западных районов Европы через территорию Кубани с 21 по 24 декабря ожидается ухудшение погоды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в регионе ожидается снежная метель и мороз. Кроме того, на дорогах прогнозируют гололедицу, так что возможно 21 декабря водители будут отмечать день «жестянщика».

- В юго-восточных, предгорных районах на перевалах и в горах 21 и 22-го числа местами ожидается налипание мокрого снега и сильный гололед, - уточняют в краевом гидрометцентре.

Кроме того, из-за метели ухудшится видимость до 1000-500 метров. Так что автолюбителей просят быть особенно осторожными - во время снегопада лучше ехать медленнее, чем обычно.

Но это далеко не все, что приготовила кубанцам природа. Прохождение фронтальных разделов, по словам синоптиков, будет сопровождаться усилением ветра. 22 декабря порывы его достигнут 15-20 метров в секунду.

А еще температура воздуха в крае понизится на 10-12 градусов.

- 21 декабря минимальная температура воздуха будет варьироваться от +1 до -4 градусов, а 22-го числа - от минус 2 до 7 градусов ниже нуля, - добавляют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - При этом ночью понижение продолжится - 23 и 24 декабря ожидается минус 6-11 градусов, а в восточной половине края до -15 градусов..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дикие морозы ударят в Краснодаре

В крайцентре температура опустится до -9 градусов (подробнее)