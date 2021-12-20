Оправданного снова судят: что стало с делом пенсионера, указавшего на могилу убитой 8-летней школьницы на Кубани

Девочка пропала здесь четыре года назад

63-летний Николай Мишин уже больше полугода снова сидит в СИЗО. В конце прошлого года безобидного, казалось, пенсионера выпустили после единогласного вердикта присяжных. 12 заседателей уверенно заявили, что сосед первоклассницы Софы Тутиной (имя изменено по требованию законодательства. - Авт.) не мог ее убить, а потом скрывать это долгих четыре года.

Беспрецедентный оправдательный приговор привел в ступор следствие и по-настоящему напугал жителей небольшого поселка Звезда в Ленинградском районе Краснодарского края. И вот почему.

София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с отчимом кататься на комбайне, но домой так и не вернулась. Полицейские и просто неравнодушные люди прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез.

На следственном эксперименте 63-летний мужчина даже показывал как убивал девочку. Но потом выяснилось, что это был самооговор.Фото: СУ СК РФ по краю

А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Оправданный Николай Мишин вернулся в дом, а семья убитой девочки живет по-соседству Фото: Ева МУР

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда, в 2016 году, загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

Дом убитой девочки находится по-соседству с домом Мишина Фото: Ева МУР

Но перед самым судом Мишин от своих слов отказался, заявив, что дал показания под пытками. И зародил тем самым сомнения у присяжных в своей виновности.

"Комсомолке" и присяжным он рассказал свою версию произошедшего. Схему захоронения Софии он якобы нашел в доме умершего брата Владимира.

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин. Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

По этим схемам нашли Мишина. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

После жалоб родителей Софии и гособвинения апелляционный суд отменил оправдательный приговор, назначив новое разбирательство. И Мишин вскоре снова оказался за решеткой. Однако точка в этом жутком деле еще не поставлена. Окончательное решение за присяжными заседателями. Их отобрали заново.

- Присяжных выбирали долго и тщательно. Очередное заседание назначено на 11 января, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат семьи убитой девочки Алексей Аванесян.

Ребенок жил по-соседству с домом Мишина

Напомним, процесс этот идет в закрытом режиме.

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