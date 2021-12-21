Самосуд: спустя четыре года после убийства 13-летнего школьника его палач-малолетка мистически погиб

Андрея нашли с огнестрельной раной

Поселок Голубая Нива в Славянском районе Кубани – это несколько узких улиц, частные дома и пятиэтажки. Здесь не больше полутора тысяч жителей, и каждый знаком друг другу. И последние пару недель местные обсуждают только одно – загадочную смерть 17-летнего Андрея Балхашева (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены по требованию законодательства. – Авт.). 4 декабря его нашли с тяжелейшим огнестрельным ранением головы. Рядом с подростком лежал отцовский травмат. Мальчика увезли на скорой в больницу, где за его жизнь несколько дней боролись врачи. Но спасти не смогли. 12 декабря Андрей умер.

Тогда сельчане вспомнили, что четыре года назад школьник избежал наказания за убийство 13-летнего одноклассника. Не это ли стало причиной трагической развязки его собственной жизни?!

Необъяснимая жестокость

30 августа 2017 года Андрей Балхашев подрался с товарищем Степаном Семеновым. Балхашеву тогда было 12 лет, Семенову – 13. Драка была жестокой. Андрей бил друга металлической трубой по голове. Рядом стояли еще двое сверстников, но никто Андрея не остановил.

- Школьник нанес не менее шести ударов по голове трубой сверстнику, тот скончался на месте от черепно-мозговой травмы, - сообщали четыре года назад в следственном управлении по Краснодарскому краю.

В поселке помнят все Фото: Светлана ОВДЕЙ

После драки мальчишки разошлись по домам, а окровавленное тело Степана осталось лежать на пустыре между поселком и рекой Протокой.

- Это был конец августа, перед самой школой. Сынок сообщил мне, что пошел гулять и будет к девяти вечера, - эти воспоминания маме Степана Марине и сейчас даются с трудом. – А когда он уже должен был вернуться, мне звонит мой младший сын и говорит, что Степы нет дома. Я стала звонить сыну на мобильный, но он не отвечал. Сначала подумала, может, у кого-нибудь задержался. Потом стала обзванивать родителей его друзей, но ни у кого Степы не было.

Первый, к кому побежали родители, был как раз Андрей. Они давно дружили, вместе шли в школу с первого класса. В тот страшный вечер Андрей всем соврал.

- Мы вместе играли за садиком. А когда мы все собрались идти домой, Степа решил еще немного задержаться там, - уверенно заявил тогда Андрей. - Ну мы ушли, и больше я его не видел.

И охотно подключился к поискам друга.

Его нашли только на следующий день. А 1 сентября торжественную линейку по случаю Дня знаний в школе, где учились оба, решили отменить. Взрослые были шокированы. В тихом поселке такое равносильно атомному взрыву.

Убили играя?

Тогда, четыре года назад, версий убийства школьника было немало (то, что это было именно убийство, сомнений ни у кого не вызывало). Впрочем, вскоре школьники и сами заговорили. Стоило только правоохранителям пристально взглянуть им в глаза. Скрывать такое все же не под силу детской психике.

- С самого начала поведение Андрея выглядело странно. Гулять вместе, а потом вдруг оставить Степана одного. Ну не по-мальчишески это, с чего бы вдруг, - уточняет для «Комсомолки» один из участников расследования. – Следователь задал пару уточняющих вопросов, когда уже нашли труп, и пацаны поплыли.

Однако до сих пор причину конфликта, которая привела к трагической развязке, доподлинно не знает никто. Все трое замкнулись и перестали разговаривать на эту тему. А материал следствия строго засекречены, речь ведь идет об убийстве несовершеннолетнего.

Степу похоронили в Голубой Ниве

Соседи строят версии до сих пор: не поделили компьютерную игру, яблоком раздора могла стать и подростковая любовь к одной и той же девочке. По третьей версии, это была некая игра, по правилам которой проигравший терпит тумаки и унижения. Как ни печально, но именно эта версия выглядит наиболее вероятной.

Вместо суда

Мама погибшего Степки перебралась из Голубой Нивы в другую станицу. Семья не выдержала страшного горя, распалась. Марина пошла работать в такси, чтобы растить младшего сына. Ему исполнилось 14 лет.

Белое авто с шашечкой припарковано на стоянке. Вижу, как слезы текут по ее щекам. Прерываю тихий всхлип вопросом, закрыто ли дело и кто же признан виновным.

- Все помнят, что произошло, только почему – никто не знает. Следствие установило, что бил сына один Андрей, - говорит она.

Дело расследовали, но ни один из школьников не сел в тюрьму. Малолетки. Одного лишь Андрея отправили на три года в спецшколу.

- Дело закрыто. Сейчас идет следствие в отношении сотрудника по делам несовершеннолетних за халатное отношение к работе, - отвечает Марина.

Марина знает, что произошло с одним из мучителей ее сына. Но ни на гнев, ни на сочувствие у нее уже нет сил.

Через минуту несчастная мать едет на вызов. Прочь от этих горестных воспоминаний.

Несчастный случай или возмездие?

Теперь и в семье Андрея – беда. Никто из родителей не готов говорить. Сейчас то, как оружие, пусть и безобидное, оказалось в руках ребенка, выясняет следствие. После убийства Степана подросток сначала отбывал наказание в спецшколе и изредка приезжал на каникулы. Но с соседями почти не общался.

- Ну…неплохой мальчишка, рос как и каждый ребенок. Три года не жил в поселке, потом он здесь ни с кем не общался, - замешкавшись говорит одна из них. – То, что случилось тогда, это, конечно, горе, он виноват. Но, видите… он сам себя, наверное, не смог простить…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Школьник, найденный с пулевым ранением в голову, четыре года назад убил 13-летнего мальчика на Кубани

Подросток, избежавший наказания за убийство ребенка, впал в кому после ранения в голову (подробнее)