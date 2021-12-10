Возмездие? Школьник, найденный с пулевым ранением в голову, четыре года назад убил 13-летнего мальчика на Кубани

Подросток избежал наказания за убийство

17-летний школьник Андрей Балхашев (имя изменено) попал в реанимацию районной больницы в Славянском районе Кубани. Родители нашли подростка с прострелянной головой.

- Молодой человек получил ранение височной области головы. Доставлен в районную больницу. Сейчас находится в реанимации в коме, - рассказал «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас все считают, что это была неудачная шутка со стороны Андрея. Отец не закрыл стол, где хранится оружие, а парень решил поиграть в Русскую рулетку.

Но, оказывается, Андрей и не на такое способен.

Когда ему было 12 лет, против Андрея возбудили уголовное дело за жестокое убийство одноклассника в поселке Голубая Нива Славянского района. Он буквально забил мальчика насмерть железной трубой.

- Ребенка нашли только на следующий день с окровавленной головой. Дети, которые видели расправу, не сказали никому ни слова. Что тут было! - рассказывают соседи семьи убитого ребенка.

К слову, уголовное дело против малолетнего убийцы было тогда лишь формальностью. Он не достиг возраста, когда по закону мог понести наказание.

- Андрея просто поставили на учет, несколько месяцев он провел в реабилитационном центре. Но, судя по исходу, не исправился нисколько, - говорят теперь жители Голубой Нивы.

Пока состояние Андрея оценивается как крайне тяжелое. Никаких прогнозов и гарантий по поводу его дальнейшего состояния врачи не дают.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани 12-летний школьник до смерти избил металлической трубой своего одноклассника

Родственники нашли ребенка только на следующий день (подробнее)