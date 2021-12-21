В Сочи начались посадки. Краснокнижных деревьев

В Сочи высадили новые сосны Фото: Олег УМАРОВ

Это был настоящий скандал. Когда к концертному залу «Фестивальный» в Сочи подъехала техника и рабочие начали рубить пицундские сосны, местные жители встали стеной – не рубите краснокнижные деревья. Дело в том, что сосны – редкие. И чтобы спилить хотя бы одну, необходимо провести множество экспертиз. Вот горожане и заволновались – лес рубят без экспертиз.

Однако в мэрии Сочи поспешили успокоить – все необходимые документы на рубку есть.

- Спиливаем деревья потому, что они ветхие и могут рухнуть после даже небольшого ветра. Они просто опасны, - трубили в администрации.

Но местные жители пошли дальше – в полицию. Они написали заявление на то, что у концертного зала вырубают сосны. Проверка еще не закончена.

А тем временем на сегодняшний день все рубки приостановили. На «сосновых» террасах тишина. Более того, у «Фестивального» начался обратный процесс – на склоне высадили новые пицундские сосны.

В Сочи высадили новые сосны Фото: Олег УМАРОВ

Несмотря на то, что участок у зала «Фестивальный» кажется просторным, для высадки крупномерных деревьев было определено только восемь мест, - сообщил «КП-Кубань» исполнительный директор компании, которая предоставила саженцы, Олег Удачин. – Знаете, наша компания за последнее время высадила в разных районах Сочи 53 сосны, правда, не все из них были пицундскими. А теперь за высаженными деревьями у «Фестивального» будем ухаживать целый год - их надо поливать и следить за ними.

В Сочи высадили новые сосны Фото: Олег УМАРОВ

КОНКРЕТНО

С чего все начиналось

16 сентября 2021-го года компания «Юниверсити плаза» получила от Министерства природных ресурсов России разрешение №147 «На добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». В документе было сказано: «произвести добывание сосны пицундской в количестве 15 экземпляров способом рубки с использованием средств малой механизации, наносящей минимальный вред окружающей среде в целях предотвращения угрозы падения деревьев на людей, повреждения имущества на смотровых террасах подпорных стен». Срок действия этого разрешения строго ограничен датами 16. Сентября – 31 декабря 2021 года.

В Сочи высадили новые сосны Фото: Олег УМАРОВ

«Добывание сосен» на террасах началась в стремительном темпе, что не могло не взбудоражить экологическую общественность и местных жителей. Тем временем, сами террасы попали в фокус пристального внимания специалистов. Начали выяснять, откуда в этом месте вообще взялись пицундские сосны, и с какой целью были посажены. Ради тенистых аллей? В качестве защиты склона от оползней? Капнули историю, и вроде бы выяснилось, что сосны на террасах появились почти случайно, безо всяких торжественных церемоний закладки сосновых аллей.

Просто для красоты посадили одну, затем другую. Более того, никто не ожидал, что они вымахают до таких размеров в месте, где корням деревьев просто не за что зацепиться. Первоначально все эти прогулочные ярусы выполняли роль «опорной стены», чтобы сдержать сползание грунта к берегу моря. А сосны и «вне проекта» как бы дополнили укрепление склона в качестве естественной защиты от оползней, хотя никаких сосновых аллей проект подпорной стены не предусматривал. Однако, ограничив бетоном возможности корневой системы деревьев закрепиться на века, часть сосен обрекли на погибель. Год от года деревья расшатывались под натиском ураганных ветров. С течением времени, этот процесс происходил с пугающей регулярностью, корни некоторых деревьев во время ливней атаковали и атакуют потоки воды, которая стекает по склону. Соснам уже около 60 лет. Уже срубили 4 дерева.