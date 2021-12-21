«Не лучше, а луДше»: пятиклассник принес домой тройку за грубую ошибку учителя в Краснодаре

Школьник принес тройку за ошибку учителя
Преподаватели высокой словесности уже не те. Иначе, чем можно объяснить грамматические ошибки учителя уровня второклассника.
- Мой сын принес домой тройку по русскому. Разумеется, я начала разбираться, в чем его ошибки, чтобы не повторять их впредь. Но открыв тетрадь, чуть в обморок не упала. Красной ручкой наша учительница тщательно вывела букву "д" вместо "ч" в слове "лучше", - рассказывает "КП" - Кубань" мама пятиклассника одной из школ в Краснодаре.
Показать тетрадь сына она согласилась только на условиях анонимности. Такой работы над учительскими ошибками в школе ей просто не простят.
- Ему еще ЕГЭ сдавать, - объяснила мама.
К слову, женщина не настаивает, что грамотность ее сына тянет на круглые пятерки. Но и учиться, судя по всему, мальчику просто не у кого, если грубые ошибки допускает сам педагог.
Красной ручкой учитель вывела свою версию слова
Надо сказать, в краснодарской школе, где работает учитель, от истории открестились.
- Наши педагоги ежегодно проходят аттестацию. Об этом есть сведения на сайте школы. Кроме того, мы регулярно участвуем в всероссийских диктантах, проверяем себя. Такого быть не может, - сказали "КП" - Кубань" в учебном заведении.
Но факт остается фактом.
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