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21 декабря 2021 9:15

«Не лучше, а луДше»: пятиклассник принес домой тройку за грубую ошибку учителя в Краснодаре

В тетради красной ручкой филолог одной из кубанских школ исправила слово с правильного на неправильное
Ева МУР
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Школьник принес тройку за ошибку учителя

Школьник принес тройку за ошибку учителя

Преподаватели высокой словесности уже не те. Иначе, чем можно объяснить грамматические ошибки учителя уровня второклассника.

- Мой сын принес домой тройку по русскому. Разумеется, я начала разбираться, в чем его ошибки, чтобы не повторять их впредь. Но открыв тетрадь, чуть в обморок не упала. Красной ручкой наша учительница тщательно вывела букву "д" вместо "ч" в слове "лучше", - рассказывает "КП" - Кубань" мама пятиклассника одной из школ в Краснодаре.

Показать тетрадь сына она согласилась только на условиях анонимности. Такой работы над учительскими ошибками в школе ей просто не простят.

- Ему еще ЕГЭ сдавать, - объяснила мама.

К слову, женщина не настаивает, что грамотность ее сына тянет на круглые пятерки. Но и учиться, судя по всему, мальчику просто не у кого, если грубые ошибки допускает сам педагог.

Красной ручкой учитель вывела свою версию слова

Красной ручкой учитель вывела свою версию слова

Надо сказать, в краснодарской школе, где работает учитель, от истории открестились.

- Наши педагоги ежегодно проходят аттестацию. Об этом есть сведения на сайте школы. Кроме того, мы регулярно участвуем в всероссийских диктантах, проверяем себя. Такого быть не может, - сказали "КП" - Кубань" в учебном заведении.

Но факт остается фактом.

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