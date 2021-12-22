У мэра Краснодара проходят обыски

Андрей Алексеенко
Главу кубанской столицы проверяют силовики. Сразу несколько источников "КП" - Кубань" сообщили, что недавно назначенный глава города едет на допрос.
- В шесть утра к Андрею Алексеенко нагрянули оперативники. Мэра подняли с постели, - уточняет "КП"- Кубань" источник из окружения главы города.
Пока неизвестно, задержан ли он официально. Детали выясняются.
- Нам ничего неизвестно, - ответили в приемной мэра Краснодара.
Но в рабочем кабинете Андрея Алексеенко ведутся следственные действия. Об этом сообщают РИА-новости.
Кроме того, появилась информация, что градоначальника подозревают в получении взятки.
Позже в мэрии Краснодара подтвердили "КП" - Кубань", что в рабочих кабинетах администрации ведутся следственные действия.
- Проводятся оперативные мероприятия. Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию, - подтвердили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.
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