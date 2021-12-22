Как в Краснодаре назначили мэра Андрея Алексеенко, через месяц пойманного на взятке

Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки

Переход 43-летнего Андрея Алексеенко с поста первого зама губернатора Краснодарского края на должность мэра Краснодара вряд ли можно назвать головокружительным карьерным взлетом. Однако еще задолго до старта предвыборной кампании именно его имя фигурировало во всех аналитических справках.

И политологам, и крупным политическим силам во главе региона Алексеенко виделся сильным хозяйственником, который, как казалось, починит канализационные трубы, раздвинет городские пробки и наладит ливневки. И в команде губернатора он отвечал за строительство и ЖКХ, а последний год вполне успешно решал проблемы дольщиков.

Интрига, кто все же возглавит город, длилась недолго. Как только в мэрии сформировали конкурсную комиссию по отбору кандидатов, случилась рокировка. Исполняющего обязанности главы Евгения Наумова назначили замгубернатора, а Андрей Алексеенко спустился на его должность.

Решение конкурсной комиссии, а затем и депутатов Гордумы было уже предсказуемым - голоса отдали бывшему первому заму главы региона.

А через месяц в его дом пришли оперативники ФСБ.

- Следственным управлением по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Примечательно, что предметом взятки стало коллекционное ружье, стоимостью в 1,6 млн рублей. И получил будущий мэр его еще в 2018 году.

Алексеенко грозит до 10 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.