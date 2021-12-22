Подозревают во взятке: стало известно, за что силовики проверяют нового мэра Краснодара

Андрей Алексеенко перешел на должность мэра с первых замов губернатора Кубани

Рабочий телефон главы Краснодара Андрея Алексеенко недоступен для звонка. Он дает показания правоохранителям.

Известно также, что оперативники нагрянули домой к градоначальнику ранним утром 22 декабря. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

По версии Следкома, Алексеенко подозревают в том, что он получил взятку в размере 1,6 млн рублей от застройщика. Правда, не деньгами, а ружьем - именно столько оно стоило.

За это вознаграждение мэр якобы обещал ускорить оформление нужных документов для ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.

- В администрации Краснодара проводятся оперативные мероприятия. Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию, - подтвердили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара.

Напомним, 43-летнего Андрея Алексеенко назначили на пост градоначальника Краснодара в ноябре. До этого он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края. На своей работе он курировал строительство и ЖКХ. В его полномочия входило также кураторство решения проблем обманутых дольщиков.