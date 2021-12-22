Пришли в масках и с оружием в шесть утра: как в квартире мэра Краснодара проходили обыски

Андрей Алексеенко

Андрея Алексеенко – мэра Краснодара, - подозревают в получении взятки. Сейчас в кабинете городской администрации у чиновника проходят обыски.

А нагрянули силовики сначала домой к мэру. И подняли его с постели.

- К нашему дому подъехали оперативники в шесть утра, я как раз выходила с собакой гулять, - рассказывает одна из соседок Андрея Алексеенко. Он живет в 18-этажке в Комсомольском микрорайоне города. Дом – обычный. Таких в Краснодаре много. Правда, окружен забором и на первом этаже в подъезде сидит консьерж. Но им нынче никого в кубанской столице не удивить.

- Прямо маски-шоу устроили, - судачат соседи мэра. – Силовики были в балаклавах и с оружием. Но не шумели, шли тихо. Зато уже потом, как нам рассказывали те, кто ближе к квартире мэра живет, стоял такой шум. - А ближе к восьми утра нашего известного соседа вывели и посадили в тонированный автомобиль и куда-то увезли, - шепотом говорит соседка.

А увезли Андрея Алексеенко на работу.

- В кабинете мэра тоже прошли обыски, его подозревают в получении взятки, - сухо ответили сайту «КП»-Кубань» в оперативных службах Краснодарского края. Как стало известно, мэра подозревают в получении взятки. Говорят, что один из застройщиков пытался ему передать почти 2 млн рублей за то, чтобы помог решить опрос с получением разрешения на строительство дома. Но пока официальных подтверждений этому нет.

В пресс-служба администрации Краснодара тоже немногословны: «В администрации Краснодара проводятся оперативные мероприятия. Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию».