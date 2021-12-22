Исполнять обязанности главы Краснодара будет первый заммэра Максим Слюсарев

Максим Слюсарев.

Утром 22 декабря в Краснодаре прошли обыски у мэра города Андрея Алексеенко. В отношении нового главы, который в должности всего около месяца, возбудили уголовное дело. Теперь временно исполнять обязанности градоначальника будет его первый зам.

- Согласно уставу, исполнять обязанности мэра краевого центра будет первый заместитель главы администрации Краснодара Максим Слюсарев, - прокомментировали в администрации.

Максим Слюсарев назначен на должность первого вице-мэра Краснодара совсем недавно - 16 декабря. Он отвечает за вопросы департамента внутренней политики, управления по делам молодежи и департамента по физкультуре и спорту. Ранее трудился советником губернатора Кубани по инвестиционным вопросам.

Напомним, в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело. Его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он три года назад, занимая кресло вице-губернатора, получил ружье от застройщика за беспрепятственную сдачу дома, построенного с нарушениями.

Также известно, что в день обысков президиум регионального политсовета приостановил членство Андрея Алексеенко в партии «Единая Россия».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сделал для Краснодара мэр Андрей Алексеенко, которого подозревают во взятке.

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