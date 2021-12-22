Андрей Алексеенко.

22 декабря стало известно об обысках в квартире и кабинете мэра Краснодара Андрея Алексеенко. К слову, этот пост он официально занял лишь месяц назад. Нового градоначальника заподозрили во взятке… трехлетней давности в виде ружья.

- Мэр Краснодара Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что он, будучи вице-губернатором, в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей, - сообщает СК РФ.

Презент Алексеенко якобы получил за беспрепятственную выдачу заключения на многоквартирный дом в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков при сдаче объекта.

Что сделал для Краснодара мэр Андрей Алексеенко, которого подозревают во взятке.

По поручению Андрея Алексеенко в каждом округе города определили территории для обновления и борьбы с визуальным мусором. Всю рекламу и вывески оформляют в едином стиле. Собственно, такие меры принимаются при каждом градоначальнике.

Андрей Алексеенко изменил подход к капитальному ремонту многоквартирных домов. Он сообщил, что обновление должно быть комплексным — от кровли до подвала, чтобы люди видели результат.

Алексеенко объявил о разработке нового стандарта озеленения Краснодара. Глава города отметил, что важно максимально высаживать крупномеры, которые станут полноценными деревьями и дадут нужный эффект не через 10 лет, а уже через 2-3 года.

Мэр реагирует на сообщения в соцсетях. Он отмечал, что периодически читает их лично. Например, оперативно подсыпаются и ремонтируются проблемные участки дорог.

Алексеенко ведет постоянные работы по благоустройству территорий города, также посещает строительные площадки соцобъектов и дорог. Недавно он остался недоволен переносом сроков строительства новых трамвайных путей и поручил строителям ускорить темпы.

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