Мэрия Краснодара: Андрей Алексеенко вернулся на работу

Андрей Алексеенко

Глава Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на работу после допроса. Об этом сообщили «КП»-Кубань» в мэрии города

- Сейчас Андрей Алексеенко находится на рабочем месте, - прокомментировали в администрации Краснодара. – Он продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, 22 декабря в 6 утра к мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли силовики. А потом они вместе с главой города поехали к нему в рабочий кабинет, где проводили следственные действия. Потом Следком РФ опубликовал релиз о том, что в отношении главы Краснодара возбуждено уголовное дело по статьей за взятку. По версии следствия, Алексеенко передали дорогое ружье, стоимостью 1, 6 млн рублей.