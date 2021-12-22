Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 16:49

Мэрия Краснодара: Андрей Алексеенко вернулся на работу

Андрей Алексеенко находится на своем рабочем месте и исполняет свои обязанности
Варвара ДЫМ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко

Глава Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на работу после допроса. Об этом сообщили «КП»-Кубань» в мэрии города

- Сейчас Андрей Алексеенко находится на рабочем месте, - прокомментировали в администрации Краснодара. – Он продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, 22 декабря в 6 утра к мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли силовики. А потом они вместе с главой города поехали к нему в рабочий кабинет, где проводили следственные действия. Потом Следком РФ опубликовал релиз о том, что в отношении главы Краснодара возбуждено уголовное дело по статьей за взятку. По версии следствия, Алексеенко передали дорогое ружье, стоимостью 1, 6 млн рублей.

Интересное