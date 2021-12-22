Спортивное двуствольное ружье Perazzi за 1, 6 млн рублей: что за оружие дали мэру Краснодара в качестве взятки

Андрей Алексеенко

- Еще когда мэр Краснодара занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, получил через посредника взятку в виде ружья, которое стоило 1, 6 млн рублей, - раскрыли подробности громкого дела в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Силовики пришли домой к мэру Краснодара в шесть утра 22 декабря. В его квартире провели обыски – искали то самое ружье, которое сейчас проходит как вещдок.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой Краснодара, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), - пояснила официальный представитель СУ СК по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Оружие дорогое Андрею Алексеенко передал один из застройщиков Краснодара еще в 2018 году за «беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков».

- Под наше пристальное внимание Андрей Алексеенко попал не вчера, в разработке он находится уже не первый год, - пояснил «КП»-Кубань» источник в силовых структурах региона. – И когда месяц назад его назначали на должность мэра (Алексеенко был до этого вице-губернатором Кубани. - Прим. Авт.), в краевой администрации знали об этом.

Как удалось узнать сайту kp.ru, оружие Алексеенко передал застройщик, который тоже попал на карандаш силовиков. Его подозревают в незаконной вырубке деревьев в Геленджике под застройку.

Так что это за оружие, которое дали в качестве взятки Алексеенко? И почему оно такое дорогое?

- У нас нет таких дорогих ружей, - ответили нам в одном из охотничьих магазинов Краснодара. – Вообще, такое дорогое оружие обычно делается на заказ. Оно обычно в единственном экземпляре и именное. Например, с гравировкой, сделано из ценных пород древесины. Ну или с золотыми вкраплениями. Причем оно рабочее – то есть ходить на охоту с ним можно смело, а не просто положить в доме в качестве украшения.

В другом магазине нам рассказали, что есть ружья и дороже.

- То, которое подарили мэру, скорее всего, европейского бренда высокого разбора: с дорогой створной сталью, инкрустацией драгоценных камней и гравировкой. Выпускается поштучно, под заказ. В магазины такие не поставляют, - объяснил продавец. - Но такая стоимость — не предел. Есть ружья и за 8 миллионов рублей.

Как стало известно «КП»-Кубань», ружье, которое презентовали Андрею Алексеенко – Perazzi high techs. Это спортивное двуствольное ружье, которое сделано в Италии. Его уже нашли и сейчас оно проходит в качестве вещественного доказательства.

Обычно с ним ходят не на охоту, а на спортивную стрельбу. Например, в 1964 году стрелок Эннио Матарелли взял «золото» в Токио, работая именно оружием Perazzi. После этого Даниэль Перацци – «отец» этого вида оружия,- усовершенствовал конструкцию ружья. Ружье, которое подарили Алексеенко - глубоко насыщенного черного цвета с серебристыми металлическими вставками, на нем установлена прицельная планка с обратной перспективой. То есть когда это ружье вложено в плечо, эта планка облегчает задачу - стрелять по мишеням.

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