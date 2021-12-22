Не оставил ни гроша. Скандальный развод Григория Лепса обрастает новыми фактами

Григорий Лепс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В родном городе Григория Лепса в тихом парке пахнет хвойной тишиной, а сочинцы «из детства» желают земляку поскорее справиться со всеми семейными трудностями и всегда ждут на отдых в родные края.

В Сочи всегда следили за карьерой своего земляка Григория Лепса, а сейчас, когда певец разошелся с женой – и подавно. Хотя в стареньком доме, где Лепс провел свое детство, и куда потом привел свою первую любовь, помнят вовсе не Анну Шаплыкову. С Шаплыковой (она бывшая танцовщица балета Лаймы Вайкуле) Григорий Лепс прожил вместе 20 лет. А на днях развелся в одном из загсов Москвы. Правда, оба на заседании не появились. Их развели по бумагам, которые семья подписала заранее.

Во дворе обшарпанной сочинской многоэтажке Анну Шаплыкову ни разу не видели. Зато о ее предшественнице тут отзываются с особым теплом.

- Свету – первую жену Гриши, конечно, очень хорошо помним, такая красивая, добрая женщина, - рассказывают соседи. – Только она же недолго тут прожила. Буквально год, а может два. И разбежались они с Лепсом. Она сейчас даже фамилию его не носит, вернула свою девичью – Дубинская она.

С блондинкой Светой Григорий Лепс познакомился в Сочинском музыкальном училище. Она тогда постигала азы на отделении вокала и считалась признанной красавицей. На нее засматривались однокурсники, однако девушка отдала предпочтение Грише Лепсверидзе (это настоящая фамилия Лепса) из отделения ударных. А еще до поступления в музучилище Лепс виртуозно играл «на барабанах», доводя на школьных танцах советскую молодежь до состояния эйфории, жонглировал барабанными палочками, и, может быть, отсюда идет привычка певца «крутить в руках микрофоном».

Дочь Лепса от первого брака Инга со своей мамой Светланой Дубинской. Фото: соцсети

По субботам в актовый зал школы №7 «подрыгаться» под хиты западных рок-групп в исполнении Григория Лепсверидзе приходили чуть ли не как на концерт. После школы будущая звезда шоу-бизнеса поступил в Сочинское музыкальное училище. Где и встретил свою первую жену Свету Дубинскую.

Вокал и «ударные» соединились в творческом и семейном союзе. Светлана дождалась Григория из армии, а когда он вернулся – поженились. Обоим тогда было по 20 лет. Так как у мужа тогда еще не было дорогих иномарок и ювелирного завода, жила новоиспеченная семья с родителями Лепса в тесной советской панельке на улице Красноармейской в Сочи.

Чтобы прокормить семью, муж стал подрабатывать в ресторанах Сочи. А потом даже устроился в самый крутой в те времена бар – у гостиницы «Жемчужина». Тогда ресторан назывался «137» и был очень элитным заведением в Сочи. Тут постоянно ужинали звезды советской эстрады, которые жили в отеле рядом на гастролях. На сцене этого ресторана и заметили талант Григория, позвали «попробовать» себя в Москву. К тому времени брак Лепса, в котором родилась дочь Инга, дал трещину. У невестки отношения с родителями Григория не сложились, она забрала дочку и ушла. Делить паре было совершенно нечего. Жилья своего не было, машин - тоже. Света собрала свои вещи и покинул квартиру родителей мужа. Говорят, весь ее нехитрый скарб поместился в два чемодана. А Григорий отправился в Москву. Света устроилась певицей в ресторан, а сейчас у нее уже свое ИП. Она проводит концерты и праздники. Первая дочь Григория Лепса, когда выросла, уехала учиться за границу. Ее отец к тому времени уже прославился и мог себе позволить отправить дочь в престижный университет.

Сейчас Светлана Дубинская с прессой не общается, комментировать громкий развод экс-супруга не хочет. Она сама зарабатывает себе на жизнь и много путешествует.

- Я искренне желаю Григорию поскорее справиться со всеми жизненными трудностями, - говорит бывший сосед по сочинскому дому Лепса Григорий Петросян. – Человек он сильный, искренний и, уверен, найдет в себе силы выдержать все удары судьбы. Этого Григорию желаю не только я, но, наверняка, и все сочинцы!

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"Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот", - еще недавно говорил в беседе с Hello! Григорий Лепс. И вот такой внезапный итог: после 20 лет брака 59-летний артист развелся со своей 49-летней супругой Анной Шаплыковой. По словам юристов семьи, на развод подала Анна. Артист смирился с этим решением и не собирается воевать с женой за недвижимость и миллионы. 20 декабря брак Лепса и Шаплыковой был официально расторгнут мировым судом Хамовнического района Москвы. Но супругам еще предстоит поделить имущество и определить порядок воспитания троих совместных детей (продолжение)

Экс-продюсер раскрыл правду о запоях Григория Лепса: «Мог и огрызнуться, и чем-нибудь кинуть»

Что на самом деле творится с Григорием Лепсом на фоне предстоящего развода (20 декабря в Мосгорсуде начнут слушать дело по иску жены артиста Анны Шаплыковой), знает лишь самый близкий круг. Сам Лепс уверяет, что у него все в порядке – так, мол, немножко давление барахлит, но телеграм-каналы наперебой пишут, что певец ушел в запой и попал в психиатрическую клинику. Там звездный пациент якобы устроил дебош: бросался на санитаров, буянил и вел себя неадекватно. Неужели такое могло случиться на самом деле, или все это – ложь и клевета? (читайте далее)