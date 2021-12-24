Появилось видео нападения зоозащитников на сотрудников по отлову животных в Геленджике

В ситуации разбираются полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

Животная борьба идет между зоозащитниками и сотрудниками по отлову собак в Геленджике. Волонтеры подозревают, что безнадзорных собак жестоко вылавливают с помощью лекарств, а затем просто убивают. В свою очередь, сотрудники компании «Велес», которая занимается этими мероприятиями, заявляют - при отлове не используют ничего, а животных доставляют в приюты.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ситуации в Геленджике, где на догхантеров напали неизвестные с ножом и краской. Они облили фургон по отлову животных краской, прокололи шины и выпустили всех собак. А внутри было 13 питомцев.

В распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» появилось видео с места нападения на сотрудников по отлову животных.

На кадрах видно, как фургон с собаками окружили четыре машины, чтобы водитель не смог продолжить путь. Лобовое стекло на авто размалевано черной краской. А рядом женщины негодуют и уверяют, что в фургоне есть их животные.

- Эти женщины забрали одну собаку, но потом они сказали, что это не их пес и отпустили, - говорит сайту "КП"-Кубань" сотрудник компании "Велес", на машину которой и напали зоозащитники.

На кадрах также видно, как напавшие пытаются насильно вскрыть двери машины. Пока идут разборки, другие люди прокалывают колеса – слышен отчетливый звук шипения шин.

Собак зоозащитники в итоге освободили. Но теперь им светит уголовка. Налетчикам как минимум грозит статья за повреждение чужого имущества. А за это можно получить два года лишения свободы.

В полицию жалобы в итоге подали и волонтеры, и сотрудники фирмы по отлову животных.

- Знаете, эти разборки идут не первый месяц, - говорит kp.ru сотрудник "Велеса". - Но доходит до абсурда. Местные жалуются на стаи собак, которые могут напасть. А когда их отлавливаем, волонтеры нападают на нас. Была ситуация, когда покусала собака ребенка. Мама попросила отловить пса, иначе она его убьет. Мы приехали к месту, но зоозащитники не дали забрать животное. Позже собаку отравили. А под подозрение попала эта мама, которая судится теперь. Что сделали хорошего, когда не дали нам забрать бродячее животное и увезти его в приют?

Волонтеры же переживают, что безнадзорных собак вовсе не увозят в приют, а вылавливают и потом убивают.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани неизвестные с ножом и краской напали на фургон по отлову животных и выпустили всех собак

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