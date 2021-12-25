У Новороссийска новый красавец-мэр. Фото: соцсети

У Новороссийска новый мэр. Игорь Дяченко не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поэтому местные депутаты выбрали нового главу. Им стал 41-летний Андрей Кравченко – бывший городской депутат. У Новороссийска впервые молодой и статный мэр. До этого город-герой возглавляли люди постарше.

Андрей Кравченко - новый мэр Новороссийска. Фото: соцсети

Кто такой Андрей Кравченко - новый мэр Новороссийска.

Кравченко в городе человек не новый. Он родился и вырос в Новороссийске, служил в ВДВ, окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». Работал юристом в коммерческих предприятиях. А год назад был избран в депутаты от партии "Единая Россия". В администрации Новороссийска тоже успел поработать - обычным специалистом в квартирно-правовой службе. Но недолго, потом ушел в коммерцию и до своего назначения на пост мэра руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи Новороссийска.

Семья Андрея Кравченко всегда участвует в городских субботниках. Фото: соцсети

А еще новый мэр Новороссийска человек небедный. В 2020 году он заработал 44,2 млн рублей. Именно такая сумма указана в его декларации. В собственности у него 13 земельных участков, огромный дом в 400 квадратов и маленькая квартирка - 20,8 квадратных метров.

Кроме этого, в собственности у нового мэра три нежилых помещения, мотовездеход и автомобиль «Ниссан Атлас».

Андрей Кравченко женат, у него трое дочерей. Супруга нового мэра Новороссийка занимается спортом, йогой и готовится к соревнованиям по бодибилдингу.

Супруга нового мэра Новороссийска Елена Кравченко готовится к соревнования по бодибилдингу. Фото: соцсети

А еще она владеет двумя земельными участками, маленьким домом в 17, 7 квадратов и ездит на автомобиле «Фольксваген Терамонт». Машина – не из дешевых. Новая стоит от 4, 5 млн рублей. В 2020 году ее доход составил почти 12 млн рублей.

В семье Кравченко все придерживаются здорового образа жизни. Так прекрасно выглядеть супруге нового мэра помогают йога и занятия в спортзале. Фото: соцсети

А одна из дочерей четы Кравченко уже богата - на нее задекларирован доход почти в 12 млн рублей.