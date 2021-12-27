«Мы будем создавать искусственные органы»: Почему закрыли лабораторию, открытую итальянским хирургом Паоло Маккиарини в Краснодаре

Маккиарини вместе с сотрудниками открывшейся лаборатории в Краснодаре. 2012 год. Фото regmedgrant.ksma.ru

В июне 2012 года в Краснодаре прошла пресс-конференция, на которой Паоло Маккиарини и его краснодарские коллеги рассказали о Юлии Туулик, прооперированной инновационным методом. Тогда же было объявлено о создании в Краснодаре Центра регенеративной медицины. Он появился на базе Кубанской медакадемии. Средства на суперсовременную лабораторию получили благодаря мегагранту правительства РФ. Планы были грандиозные.

Лаборатория открылась в том же году, когда Маккиарини провел уникальную операцию Юлии Туулик.

- В лаборатории регенеративной медицины будут создаваться искусственные органы и ткани. Их хирурги краевой клинической больницы № 1 затем будут пересаживать пациентам, нуждающимся в трансплантации, - говорили на перспективу в минздраве края.

Но спустя время о всех достижениях и задумках, воплотившихся в жизнь, так широко почему-то не сообщали. Тем не менее в лаборатории проводились исследования. Ученые стремились разработать новые подходы к тканевой инженерии сердца, легких, диафрагмы и пищевода. Опыты, к слову, выполнялись на лабораторных крысах и на органах умерших ранее обезьян. Останки приматов предоставлял «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии», что находится в Адлере.

Также в Кубанском государственном медицинском университете рассказали о том, как в краевой клинической больнице №1 проводились четыре операции по трансплантации биосинтетической трахеи. Они проходили под руководством Паоло Маккиарини.

В лаборатории планировали выращивать органы для трансплантации. Фото regmedgrant.ksma.ru

- Отобранные пациенты были максимально подробно ознакомлены с концепцией оперативного вмешательства. Все они подписали установленные законодательством информированные согласия, - говорят в университете. - Из прооперированных два пациента скончались (один из пациентов от травмы вне лечебного учреждения), один пациент жив, с четвертым пациентом ККБ № 1 была утрачена связь. О состоянии его здоровья информация отсутствует.

- За время выполнения гранта научный коллектив разработал не имевший аналогов на тот момент протокол децеллюляризации органов и тканей (процедура очистки от клеточного компонента. – Авт.). Это в последующем стало основой для получения тканеинженерных конструкций различных органов и тканей. Зарегистрирована заявка на изобретение, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» проректор по научно-исследовательской работе Кубанского государственного медицинского университета Андрей Редько.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас этот центр закрыт.

– После завершения мегагранта центр был преобразован в лабораторию фундаментальных исследований в области регенеративной медицины. Исследования в этом направлении также продолжаются, - добавляет Андрей Редько.

Кроме того, по словам профессора, сотрудники лаборатории читают лекции, участвуют в проведении практических занятий в университете.

- Проект «Фундаментальные основы создания биологических матриксов для реконструктивной пластической хирургии при онкологических заболеваниях молочной железы» поддержан Кубанским научным фондом в 2021 году. Его продлили на 2022 год, - уточняет «КП» - Кубань» профессор.

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