«Секунды отделяли от смерти»: Полицейский рассказал, как с коллегами успел спасти жизнь женщины-инвалида, которая чуть не сгорела заживо в собственном доме

На фото (слева направо): Виталий Кудаев, Роман Андриенко, Александр Бежко

Это история о том, как оперативность и расторопность может спасти человеческую жизнь. Секунды отделяли от трагедии многодетную семью в станице Фастовецкой Тихорецкого района. Жилой дом загорелся, когда в нем находились бабушка и мама с тремя детьми. Возгорание увидели соседи и сообщили о случившемся пожарным. Сигнал тревоги получили и полицейские.

- О том, что горит дом, сообщил 54-летний сосед хозяйки. На место приехали старший лейтенант полиции Александр Бежко, лейтенант полиции Виталий Кудаев, а также старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Роман Андриенко. Они вместе с пожарными вытащили из огня пострадавшую и передали медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

О том, как удалось спасти женщину-инвалида, которая чуть не сгорела заживо в собственном доме, рассказал один из полицейских Виталий Кудаев.

- Я не считаю, что совершили какой-то героический поступок. Просто делали свою работу, - скромно начал разговор Виталий.

Инспектор отметил, что во время спасения он и коллеги надышались едким дымом. Не хватало воздуха и пострадавшей, она начала задыхаться. Да и огонь подбирался ближе. Счет шел на секунды.

- Нам сказали, что в огне – дети. Летели на всех парах. К нашему приезду трое ребятишек успели сами выбежать, мама их тоже. А вот бабушка осталась. Ее не смогли оперативно вывести, потому что часть пристройки обвалилась и полыхала. Спасатели активно проливали водой двери. Пришлось идти к окну. Едкий дым валил, кажется, изо всех щелей. Резало глаза. Сложность оказалась еще и в весе женщины, она очень тучная. Но в экстренных ситуациях все делаешь машинально, все вместе мы подняли ее и вытащили через окно, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Кудаев.

Полицейские оказали женщине первую помощь, затем дождались скорую и передали ее медикам. В настоящее время жизни станичницы ничего не угрожает.

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