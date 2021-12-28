Коронавирусные ограничения в Краснодарском крае на новогодних каникулах 2022: какие справки взять с собой, какие правила действуют

Коронавирусные ограничения в Краснодарском крае на новогодних каникулах 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Краснодарский край готовится принять порядка 400 тысяч туристов. Большинство из них поедут на побережье, где и планируют встретить Новый год. Пока одни отдыхающие будут водить хороводы у моря, другие будут праздновать на высоте. Но коронавирус по-прежнему свирепствует в регионе. Запреты, введенные из-за него, отменять не планируется. Рассказываем, какие будут действовать коронавирусные ограничения в Краснодарском крае на новогодних каникулах 2022 года.

Все ранее действующие табу сохраняются. В частности, все кафе, бары и рестораны будут открыты до 23:00. То есть под бой курантов в заведениях никого из посетителей уже быть не должно. По-прежнему запрещены кальяны и любые массовые гулянья. Словом, если решите отметить Новый год на широкую ногу, позвав десятки своих друзей за один стол, то в ресторане вам любезно откажут.

Просят всех туристов соблюдать и масочный режим. Его никто не отменял. Да и попасть внутрь торговых центров, заведений общепита смогут только привитые. На входе они должны показать свой QR-код. Если у человека такого нет, то ему организуют обед навынос.

При этом отметим, что для тех, кто хочет покататься на сноубордах или лыжах, никаких запретов нет. QR-код на фуникулер не нужен: ски-пассы на канатные дороги могут приобрести все желающие, на склонах коды не проверяют.

- Сохраняются эти правила до 18 января 2022 года. Именно до этого дня официально продлен режим повышенной готовности, - говорят в администрации края.

Кроме того, с 30 декабря изменят требования по заселению в отели. Все отпускники смогут разместиться в гостиницах только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Напомним, летом на курортах Краснодарского края были введены правила, согласно которым заселиться могли даже те, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации. Сейчас всем, кто без прививки, откажут.

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