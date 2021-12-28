В Краснодарском крае школьница получила медаль МЧС за спасение двух детей

Василиса спасла двух мальчиков в Горячем Ключе. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Трагедией могло закончиться купание двух мальчиков в Горячем Ключе, если бы не решительность 16-летней Василисы Тараненко. В жаркий летний день 15 июля она отдыхала на берегу реки Псекупс и услышала крики о помощи. Тонул 10-летний ребенок. Девушка сразу же бросилась в воду и подплыла к школьнику. Вытащить его из воды было непросто – от страха он стал сопротивляться и душить свою спасительницу. Тогда Василиса стала его успокаивать. Через время ей удалось выбраться вместе с ним на берег.

- Не раздумывая, шагнула в воду, - говорила тогда Василиса. - Я не знаю, как удалось вытащить мальчика из воды. Наверно, на адреналине.

Не успела учащаяся Туапсинского социально-педагогического колледжа отдохнуть, как снова пришлось нырять в воду. В реке на этот раз оказался 7-летний мальчик. Василиса спасла и его. В итоге дети остались в живых, просто были очень напуганы. Героический поступок девушки облетел все соцсети, а в МЧС наградили ее медалью.

- За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде и высокую бдительность, Василиса Тараненко достойна награждения медалью «За спасение погибающих на водах», - рассказали в пресс-службе МЧС.

В конце декабря награда нашла своего героя. Василиса получила награду из рук первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платошкина.

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