Мужчина вынес из воды 10 человек и заслужил медаль за спасение

Максим Прохода получил медаль МЧС "За содружество во имя спасения". Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Большая вода этим летом наделала немало бед в Краснодарском крае. Мощные ливни терзали побережье, смывали трассы и заливали дома местных жителей. Один из ударов стихии пришелся на Горячий Ключ и окрестности. В июле река в станице Пятигорской вышла из берегов и хлынула по улицам. За несколько часов она поднялась на экстремальный уровень и стала заходить в жилье. Люди в спешке покидали свои дома, боясь погибнуть. Так произошло с соседями Максима Проходы. Поздно ночью ему стали звонить знакомые с просьбой приютить.

- Позвонил сосед Сергей и говорит, мол, можно мы придем к тебе на второй этаж. Ну, я подумал, прикалываются ребята. А когда глянул в окно, смотрю, идет вода. Пока я собирался, звонит другая соседка, говорит, что тонет с ребенком, сидит на чердаке. Серега уже пришел ко мне, говорю ему, пойдем спасать людей. Мы пришли, сняли их с чердака, вода по грудь мне была. Начали переходить улицу, а Серегу в сторону сносит. Детей нес на шее, а сам молился – хоть бы не упасть. Потихоньку-потихоньку до моего дома дошли, кое-как добрались. Оставил семью там и побежал обратно по дворам. У меня на втором этаже все соседи ночевали, - вспоминает Максим.

В коттедже Максима в то тревожное время остались 10 человек. Все разместились на втором этаже, куда большая вода, к счастью, не добралась.

- Никто не спал, на рассвете, только когда вода начала сходить, все к себе засобирались, - рассказывал тогда Максим.

Человечный поступок мужчины не остался без внимания. Он стал участником премии «Настоящие люди». Жителям Краснодарского края предлагалось выбрать героев, обычных людей, которые бескорыстно и по зову сердца помогают окружающим. На подведении итогов премии стало известно, что руководство МЧС приняло решение наградить Максима Прохода медалью. Награду он получил 21 декабря в торжественной обстановке из рук первого заместителя начальника МЧС по Краснодарскому краю Николая Платонихина.

- Мне очень приятно признание властей, - признался Максим. – Это нормально – помогать другим людям в столь сложной ситуации.

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