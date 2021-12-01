Человеческие поступки важнее профессиональных: премия «Настоящие люди» нашла своих героев

В эфире радио «КП» - Краснодар» мы объявили лидеров народного голосования. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

О благородных добрых поступках сами герои рассказывают крайне редко. Те, кто выручают в беде, не думают ни о себе, ни о славе, ни о похвале. Ими движет искренний порыв помочь другому. Радио «Комсомольская правда» - Краснодар» решила подпитать вашу веру в человечество и собрала истории земляков.

Мы были уверены - в нашем крае много героев, о которых мало, кто знает. Журналисты «Комсомолки» бережно собирали удивительные истории. Их герои стали участниками конкурса премии «Настоящие люди». Это первая общественная премия, где сами жители Краснодарского края выдвигают и выбирают тех, кто достоин награды. Получить ее могут получить рабочие и служащие, педагоги, медики или волонтеры.

- Я уверен, что такой замечательный проект нужен нашему городу. Сегодня важно рассказывать о героях нашего времени: врачах, пожарных, спасателях и просто про краснодарцев, которые не проходят мимо сложной ситуации. Благодарю редакцию «Комсомольской правды» за инициативу создать этот социальный проект, - прокомментировал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов.

Победитель голосования - детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский. Фото: Варвара ДЫМ

Итоги голосования мы подвели в эфире марафона на радио «КП» - Краснодар».

- Идея искать героев в своем отечестве пришла нашему журналистскому коллективу. Нас покорила история из Крымска. Местные школьники в сильный мороз укрывали бездомного пса своими куртками. Мы так впечатлились этой историей, что решили рассказать людям о людях, о тех поступках, подвигах, о которых kuban.kp.ru пишет, а радио вещает. Так и родилась идея создать премию - не политическую, а героическую, - рассказал в прямом эфире директор «Комсомольской правды» - Кубань» Дмитрий Михеев, который стал инициатором этой премии.

На фото (слева) заместитель управляющего Филиалом «Южный» Газпромбанка Алексей Бессарабов, победитель премии Алексей Завальский, директор «КП» - Кубань» Дмитрий Михеев. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Члены жюри для участия в голосовании отобрали 20 номинантов! А награды получили три финалиста. В их числе - основатель фонда «Открытая среда» Анна Малова, а также участник команды «Молодежка ОНФ» Никита Костоправкин. Победителем премии стал 37-летний врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский, который покорил сердца сотен людей своей работой и помощью детям.

Генеральным партнером премии «Настоящие люди» стал Газпромбанк. Ведь лучшее создается вместе.

Партнер конкурса "Настоящие люди" - Газпромбанк.

Поздравлял победителя лично заместитель управляющего Филиалом «Южный» Газпромбанка Алексей Бессарабов - партнер нашей премии.

- Алексей, вы совершаете великий титанический труд. Вы спасаете жизни людей - это бесценно. При этом вы открытый искренний человек. У меня ощущение, что эту премию придумали специально для вас, - сказал Алексей Бессарабов во время прямого эфира на радио «КП» - Краснодар».

Поздравлял победителя лично заместитель управляющего Филиалом «Южный» Газпромбанка Алексей Бессарабов - партнер нашей премии. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Акция «Настоящие люди» также проходила при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

- Уже второй год врачи находятся на передовой. Это и сотрудники, работающие в красных зонах, и специалисты первичного звена, и работники поликлиник. Мы выделяли транспорт, чтобы медики оперативно осуществляли выезд к больным. А в ковидные госпитали мы привозили средства индивидуальной защиты, медоборудование, выражая тем самым огромную благодарность за самоотверженный труд наших медиков, - сказала в эфире радио «КП» - Краснодар» председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. - Практически с первых дней введения режима повышенной готовности мы стали оказывать помощь всем, кто находился на самоизоляции - многодетным семьям, одиноко проживающим людям и пожилым. Откликались на любой зов о помощи!

Кстати, одного из участников премии Максима Проходу представили к награде. За спасение людей во время июльского потопа житель станицы Пятигорской, что под Горячим Ключом, его решили поощрить.

- Максиму Проходе будет вручена медаль. Торжественная церемония пройдет в середине декабря, - рассказал в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никиты Гавриляка, участника конкурса Максиму Проходу представили к ведомственной награде. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В конце марафона на радио «КП» - Краснодар» прозвучала авторская композиция. Песню о наших героях записал известный краснодарский рэпер. Рекордсмен России по количеству батлов сегодня в финале марафона Иван "Walkie" Петунин исполнил гимн премии «Настоящие люди». Настоящий музыкальный подарок нашим слушателям и номинантам.

Премия «Настоящие люди» нашла своих героев. Но немало земляков осталось без внимания. Это радио «Комсомольская правда» - Краснодар» исправит. В следующем году мы вновь расскажем истории о жителях края, которые совершают благородные поступки.

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