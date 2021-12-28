Минкультуры: Разделение Кубанского казачьего хора остановлено

Кубанский казачий хор

О разделении знаменитого прославленного кубанского коллектива буднично сообщил первый заместитель директора ККХ Виктор Захарченко (младший) в конце октября. Общественность возмутилась и создала петицию против разделения. 28 декабря стало известно, что краевой минкульт разделение не одобрил.

- Проект штатного расписания, в котором были отражены изменения путем выделения танцевальной группы Кубанского казачьего хора, министерством культуры Краснодарского края, как учредителем учреждения, согласован не был. В связи с этим работа по изменению структуры учреждения приостановлена, - сообщили "КП" в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Комиссии внепланово нагрянули в государственное бюджетное учреждение после того, как внутренний конфликт коллектива стал достоянием общественности. Кроме растрат обнаружились и другие нарушения. Внук маэстро Виктора Захарченко незаконно занимает должность заместителя директора хора.

- В результате проверки соблюдения трудового законодательства в учреждении установлены нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции – допущен конфликт интересов. Также выявлено нарушение устава учреждения в части распределения полномочий руководителя, несоответствие квалификационным требованиям первого заместителя руководителя, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Нарушения предписано устранить до 1 февраля 2022 года. Известно, что скандал уже докатился до Кремля. По информации источника, близкого к Кубанскому казачьему хору, проверки минкульта нагрянули в государственный коллектив после того, как руководителей министерства вызвали в столицу.