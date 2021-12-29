Одиннадцатиклассник спас школьницу и ее дедушку из горной реки на Кубани

Алексей Водяницкий получил медаль "За содружество во имя спасения". Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Летний отдых в этом году Леша Водяницкий запомнит надолго. В конце августа он с семьей отправился на Белые скалы. Красивые пейзажи, чистый воздух, много солнца и общения. После того как они добрались на место, устроили пикник, сидели, разговаривали. Вдруг со стороны реки Малая Лаба раздался крик. На помощь звала девочка. Она сорвалась с кручи в воду, и течение уносило ее от берега. Леша недолго думая бросился в самую пучину и доплыл до нее.

- Она была испугана, кричала. Чтобы отвлечь ее, я начал рассказывать о себе: кто я, сколько мне лет, где учусь. Потом стал задавать вопросы ей. Она понемногу пришла в себя, успокоилась. Так мы доплыли до берега, - рассказал «КП» - Кубань» одиннадцатиклассник.

Казалось, что истории конец, но Леше пришлось опять оказаться в воде. Во второй раз он бросился на помощь дедушке девочки. Пожилой мужчина, увидев, что внучку уносит горная река, решил доплыть до нее, но не рассчитал свои силы. Река понесла его. Юноша доплыл до пенсионера и спас его.

- Мы с ним сначала доплыли до противоположного берега. Там отдохнули, чтобы силы у него восстановились, да и у меня тоже, - вспоминает парень. - Обратно мы доплыли аккуратно, я его поддерживал и страховал весь путь. Так мы добрались.

За героический поступок одиннадцатиклассника из станицы Каладжинской Лабинского района благодарила семья спасенных, а в декабре Алексей получил медаль МЧС «За содружество во имя спасения». Награда предназначена тем, кто оказывает помощь людям, когда рядом нет спасателей и нужно действовать решительно, не теряя ни минуты.

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