На пересечении улиц Кирова и Плиева постоянно случаются ДТП.

На перекрестке в Краснодаре, где трижды за месяц произошли аварии, установят светофор. Об этом «КП» - Кубань» сообщили в мэрии города. Напомним, тревогу забили семьи, проживающие на пересечении улиц Кирова и Плиева в Пашковском микрорайоне. Они пожаловались на лихачей, которые регулярно устраивают ДТП на перекрестке. Машины после столкновения сносят не только дорожные знаки и бордюры, но и врезаются в стену строений. Владельцы одного из домов, построенного еще 1924 году, и вовсе переживают, что еще одна авария и крыши над головой у них просто не будет.

- Раньше у нас ну углу стояли бетонные блоки. Они-то нас и спасали, преграждая машинам путь, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хозяйка дома Анжела Любимова. - Но не так давно представители администрации их убрали. Нам сказали, что блоки портят вид. А мы теперь живем как на пороховой бочке.

По словам собственников дома, как правило, все аварии, что произошли на их участке, заканчивались разбирательством двух водителей. Пострадавшими в ДТП их не признают, а деньги предлагают взыскивать через суд.

- Проблема в том, что нам это просто не по карману. Только независимая экспертиза стоит 25 тысяч рублей. А за месяц аварий было три! - продолжает женщина. - Мы обращались также в страховую компанию, но в пакет рисков не входят ДТП. То есть страховать наш дом просто бессмысленно.

ЗВОНОК В МЭРИЮ

«КП» - Кубань» обратилась за комментарием в городскую администрацию.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что установка бетонных блоков или иных заграждений в границах автомобильных дорог общего пользования является противозаконной. Именно по этой причине с перекрестка убрали преграду.

- Но в первом квартале 2022 года на участке планируется установить светофор, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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