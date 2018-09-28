28 Сент. 08:38 2018-09-28T10:11:56+03:00

В Анапе установят мемориальную доску в память об Иосифе Кобзоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она может появиться на здании Летней эстрады

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций.

Иосифа Кобзона много связывало с Краснодарским краем. Он принимал активное участие в культурной жизни Кубани, был организатором фестивалей и конкурсов песен, делился своим опытом с начинающими исполнителями. В знак благодарности Краснодар и Анапа присвоили артисту звание почетного гражданина.

- Предложение о размещении на курорте мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону озвучили на 52-й сессии городского Совета. Депутаты инициативу поддержали. Мемориальная доска может появиться на здании Летней эстрады, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.