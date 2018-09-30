В Сочи женщина на иномарке сбила подростка

30 Сент. 20:19 2018-09-30T20:32:59+03:00

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Авария произошла в Сочи на улице Пасечной. По предварительным данным, женщина, которой 31 год, управляя Хондой Джаз, наехала на 14-летнего подростка.

- Пешеход перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, из-за стоящего транспортного средства, слева направо походу движения автомобиля, - пояснили в ГИБДД УВД по Сочи. – Подросток пострадал, он находится в больнице.

А в ночь на 30 сентября на другой сочинской улице сбили мотоциклиста. 56-летний водитель Hyundai Solaris при повороте налево врезался в мотоцикл Yamaha. Пассажир иномарки пострадал, водители мотоцикла погиб на месте.