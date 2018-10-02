2018-10-02T11:39:37+03:00
Происшествия

В Успенском районе Land Rover вылетел на обочину и врезался в фуру

В ДТП пострадал 27-летний водитель иномарки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/dtpkrd/Фото: instagram.com/dtpkrd/
Изменить размер текста:

ДТП случилось на 186-м километре автодороги М29 «Кавказ». По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Land Rover вылетел на обочину. Он не выбрал безопасную скорость движения, потому не справился с управлением.

Съехав с дороги, он врезался в припаркованный МАН с полуприцепом.

- В результате аварии водитель внедорожника получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится в больнице, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, в Краснодаре водитель Range Rover сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина решил перебежать дорогу в 50 метрах от зебры. От удара пешехода отбросило на несколько метров.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24