В Успенском районе Land Rover вылетел на обочину и врезался в фуру

2 Окт. 11:39 2018-10-02T11:39:37+03:00

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ДТП случилось на 186-м километре автодороги М29 «Кавказ». По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем Land Rover вылетел на обочину. Он не выбрал безопасную скорость движения, потому не справился с управлением.

Съехав с дороги, он врезался в припаркованный МАН с полуприцепом.

- В результате аварии водитель внедорожника получил травмы различной степени тяжести, сейчас он находится в больнице, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, в Краснодаре водитель Range Rover сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина решил перебежать дорогу в 50 метрах от зебры. От удара пешехода отбросило на несколько метров.