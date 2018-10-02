В Джубге отдыхающий пострадал во время катания на «таблетке»

2 Окт. 14:08 2018-10-02T14:09:06+03:00

Его выбросило в море во время резкого поворота

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В Джубге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины после инцидента, который произошел 18 августа.

- По версии следствия, днем в акватории Черного моря на центральном пляже поселка Джубга подозреваемый, управляя моторной лодкой «Касатка 650», катал отдыхающих на «таблетке», - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

В какой-то момент он превысил скорость и выбрал неправильную траекторию движения по волнам. Из-за резкого поворота одного из мужчин подбросило вверх - он улетел в открытое море.

- Пассажир потерял сознание. Его госпитализировали в больницу, - добавляют в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Джубге отдыхающих во время катания на парашюте ударило током. Молодых людей откинуло сильным порывом ветра на провода.