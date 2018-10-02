Жители Динского района из-за непогоды остались без света

2 Окт. 18:43 2018-10-02T18:43:04+03:00

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Последствия непогоды, которая обрушилась на Краснодар и близлежащие районы, устраняют до сих пор. Напомним, днем в краевом центре поднялся сильный ветер, его порывы буквально сносили людей с ног. В какой-то момент небо затянули тучи, и начался залповый ливень. В некоторых районах кубанской столицы даже прошел град.

Досталось и Динскому району. Здесь из-за сильного ветра сразу нескольких поселений остались без света.

- Из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В данный момент ведутся восстановительные работы, - сообщают в администрации Динского района. - Задействованы все аварийные службы.

Если ваши дома повреждены стихией и вам требуется помощь, звоните на пульт ЕДДС Динского района по телефону: 8 (86162) 6-12-01.