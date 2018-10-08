В Курганинском районе злостный неплательщик прятался от приставов в шкафу

8 Окт. 08:50 2018-10-08T08:50:25+03:00

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В хуторе Южном судебным приставам пришлось искать неплательщика алиментов оп всему дому, мужчина хотел избежать встречи с представителями ведомства и даже придумал план, но не учел одной маленькой детали.

Прибыв по адресу нахождения должника, в хуторе Южном, судебный пристав застал на месте только гражданскую жену мужчины. Она уверяла работника Службы, что кроме нее в доме нет никого, но пристав заметил две тарелки на кухонном столе. Тогда он приступил к осмотру дома, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Мужчину нашли в бельевом шкафу, свернувшимся в три погибели. План должника провалился, его достали из укрытия и проводили в суд.