В Курганинском районе злостный неплательщик прятался от приставов в шкафу
В хуторе Южном судебным приставам пришлось искать неплательщика алиментов оп всему дому, мужчина хотел избежать встречи с представителями ведомства и даже придумал план, но не учел одной маленькой детали.
Прибыв по адресу нахождения должника, в хуторе Южном, судебный пристав застал на месте только гражданскую жену мужчины. Она уверяла работника Службы, что кроме нее в доме нет никого, но пристав заметил две тарелки на кухонном столе. Тогда он приступил к осмотру дома, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Мужчину нашли в бельевом шкафу, свернувшимся в три погибели. План должника провалился, его достали из укрытия и проводили в суд.