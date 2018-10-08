8 Окт. 16:07 2018-10-08T16:09:56+03:00

Анализ проводили по уже приобретенным или забронированным путевкам

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Сочи и Анапа вошли в пятерку самых популярных курортов этой осенью. Сервис tvil.ru провел анализ востребованности у россиян отечественных курортов на основе уже купленных и забронированных апартаментов. Лидером рейтингом стала Ялта. Курортные города Краснодарского края разместились на второй (Сочи) и пятой позициях (Анапа).

К слову, стоимость отдыха в межсезонье в Ялте стоит в среднем 1920 рублей в сутки. В Сочи и Алуште - 1650 рублей, а в Феодосии и Анапе - 1530 рублей.

Надо сказать, что параллельно сервис узнал, какие некурортные города стали популярными среди туристов этой осенью. В них вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород.

Кстати, на Кубани синоптики прогнозируют комфортно-теплую осень. Так что продлить купальный сезон в Черном море еще удастся.