В Сочи учительнице вынесли приговор за гибель 13-летнего мальчика в горах

9 Окт. 11:52 2018-10-09T11:55:17+03:00

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Трагичная история гибели 13-летнего мальчика Севы в горах Сочи закончилась обвинительным приговором. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя учительница начальных классов. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

В суде установили, что женщина из поселка Гирей Гулькевичского района в конце июня самостоятельно организовала туристический поход с участием 11 детей.

- 3 июля, проходя по маршруту в районе спуска с поляны Стадника к поляне Холодный родник Лазаревского района Сочи, женщина не проконтролировала действия ребенка, из-за чего последний отстал от туристической группы и заблудился в горно-лесистой местности, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Мальчик пытался выйти к конечной точке маршрута, но сорвался с горы в ущелье и погиб. Его тело нашли около Салох-Аула у подножия скалы только 14 июля.

- Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил 1 год ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.