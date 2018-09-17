За смерть 13-летнего Севы в горах Сочи ответит учительница

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-17T11:21:20+03:00

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Вечером 3 июля во всех СМИ появилась информация – в горах Сочи пропал ребенок. Чуть позже появились подробности, оказалось, что 13-летний Всеволод из Новосибирской области исчез на спуске с горы Фишт. Вместе с еще девятью детьми и тремя взрослыми он ушел в турпоход. Но к месту назначения не добрался. Как только его группа вышла на местность, где есть связь, она подала сигнал бедствия.

Мальчика искали 10 дней. МЧС, волонтеры, полицейские, следователи работали на месте сутками. Были развернуты лагеря, налажена спутниковая связь. Тысячи квадратных метров были прочесаны вдоль и поперек, поисковики спускались к горным рекам, с помощью специального оборудования проверяли труднодоступные места, пробирались через густые заросли.

По одной из версий, которую озвучивали пользователи соцсетей, мальчик поссорился с руководителем группы и ушел в лес. Теоретически, между ними могла произойти конфликтная ситуация. 13-летний мальчишка запросто мог пойти и на такое, ведь в этом возрасте подростки любят доказывать свою самостоятельность.

Вечером в пятницу, 13 июля, в горах Сочи в труднодоступной местности обнаружили тело 13-летнего подростка. Подозреваемой стала учительница организовавшая поход.

Прокуратурой города Сочи утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней Марины Ч. Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следователи выяснили, что женщина самостоятельно организовала туристический поход с участием 11 несовершеннолетних детей, в том числе 13-ти летнего Всеволода, взяв на себя ответственность за жизнь и здоровье ребят во время проведения похода.

- 30 июня она вместе с туристической группой прибыли в пос. Гузерипль Республики Адыгея, откуда в пешем порядке начали следовать до конечной точки маршрута - х. Бабук-Аул Лазаревского района г. Сочи Краснодарского края. 3 июля проходя по маршруту в районе спуска с поляны Стадника к поляне Холодный родник Лазаревского района г. Сочи Марина Ч. не проконтролировала действия Всеволода К., в результате чего последний отстал от туристической группы и заблудился в горно-лесистой местности, - отметили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому Краю.

Свою вину учительница признала. Все материалы дела передали в Лазаревский районный суд г. Сочи.