2018-10-11T17:09:47+03:00
Происшествия

Предприниматель, из-за которого катающихся на парашюте отдыхающих ударило током в Джубге, пойдет под суд

Расследование окончено
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Молодых людей откинуло сильным порывом ветра на проводаМолодых людей откинуло сильным порывом ветра на провода
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Расследование инцидента, который произошел на центральном пляже в Джубге, окончено. Предприниматель, разрешивший паре отдыхающих подняться на парашюте, предстанет перед судом. 44-летнего жителя Туапсинского района обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя.

- По версии следствия, в 18 часов 22 сентября обвиняемый оказывал услуги по катанию на парашюте молодой паре, стоимостью 3 тысячи рублей, - сообщают в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили травмы и упали на землю.

По данным медиков, у женщины сломан нос, во время падения она вывихнула левую ногу. Мужчине повезло меньше - у него ожог шеи первой степени, ушиб правого плечевого сустава. Сейчас отдыхающие уже вернулись в свой родной город Орел.

А в это время материалы дела направили в суд. Предпринимателю грозит штраф до трехсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо лишение свободы до двух лет.

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