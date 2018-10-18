Компания АСК приняла участие в круглом столе по ипотечному кредитованию

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-18T13:06:20+03:00

В ходе мероприятия обсудили вопросы актуальной ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках недвижимости города и многое другое

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Группа компаний АСК приняла участие в круглом столе «Рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства Краснодара», который состоялся 16 октября в администрации Краснодара.

В ходе мероприятия обсудили вопросы актуальной ценовой ситуации на первичном и вторичном рынках недвижимости города, текущее положение на рынке жилищного строительства, основные тенденции на рынке ипотечного кредитования Краснодара, а также государственные жилищные программы поддержки населения.

Как рассказал заместитель генерального директора АСК Денис Сериков, принимавший участие в заседании круглого стола, компания придает большое значение роли ипотечного кредитования в увеличении доступности жилья для населения, и, в частности, для покупателей квартир в ГК АСК.

- Ипотечное кредитование в настоящее время является главным драйвером поддержания спроса населением на строящуюся жилую недвижимость в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и высокой степени неопределенности жителей относительно своих будущих доходов. Мы в компании это хорошо понимаем и максимальное внимание уделяем работе с ипотечными продуктами. Среднемесячная доля сделок по ипотеке у нас составляет в 2018 году 51%, поднимаясь в некоторые месяцы до 60-62%.Лидером по выданным ипотечным кредитам в ГК АСК является ПАО «Сбербанк». Его доля у АСК в 2018 году составляет более 60-ти процентов. Второе место занимает ВТБ, третье – банк «Возрождение», - рассказал Денис Сериков.

Он уточнил, что в центральному офисе ГК АСК функционирует собственный ипотечный отдел, где можно подать заявку сразу в несколько банков.

- Благодаря слаженной работе иногда клиенты быстрее получают решение, подавая документы через АСК, чем самостоятельно обращаясь в банк, - отметил Денис Сериков.

По данным Южного ГУ Банка России, в I полугодии 2018 года в Краснодарском крае было выдано 19,2 тыс. ипотечных кредитов, этот показатель на 57,1% больше, за аналогичный период 2017 года. Всего в январе-июне текущего года жители Кубани получили ипотечных кредитов на сумму 33,7 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 68,4%.

АСК продолжит развивать направление продажи жилья в ипотеку, предлагая клиентам специальные условия банков для объектов компании. В среднесрочной перспективе группа компаний рассчитывает довести долю ипотечных сделок до 55-60%.