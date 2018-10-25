СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-25T10:42:38+03:00

Ливень еще будет идти три дня

В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах произошло нарушение жизнеобеспечения населения

Изменить размер текста: A A

По оперативной информации на Кубани подтоплено 27 населенных пунктов. 1662 домовладения находятся во власти стихии. Спасатели эвакуировали 460 жителей этих территорий. На лодках эвакуировали 72 человека.

Кроме того, спасатели продолжают вести поисковые работы в подтопленном жилье.

Сель, который ликвидировали на автодороге в Чилипси, заблокировал железнодорожное сообщение. У сотен жителей отключен газ, электричество и водоснабжение.

Тем не менее власти сообщают о том, что ремонт коммуникаций не прекращается.

На месте ЧП работают 781 человек и 207 единиц техники.

На помощь спасателям Краснодарского края выдвигается помощь из Ростова-на-Дону – 100 человек, 27 единиц техники, вертолет Ми-8.

Напомним, из-за непогоды в селе Кривенковское погибли уже два человека. Это пожилые люди, которые не смогли выбраться из подтопленных территорий вовремя.