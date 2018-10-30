Бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-30T11:14:08+03:00

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Октябрьский суд Краснодара изменил меру пресечения бывшему вице-мэру Сочи.

Несмотря на то, что, по мнению гособвинения, подозреваемый при нахождении на свободе может «оказать давление на участников уголовного судопроизводства, скрыться от предварительного следствия и суда», Юрия Паламарчука отправили под домашний арест.

Напомним, 19 апреля 2018 года стало известно, что в Сочи уволен заместитель главы города по вопросам ЖКХ.

Позже выяснилось, что Юрий Паламарчук подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, вице – мэр два года назад нанес ущерб «Спецавтохозяйству по уборке города» в 115 миллионов рублей.

Чиновник решил передать полномочия по вывозу мусора фирме «ТСМ». Договор был заключен при условии, что тарифы у этой организации были на порядок выше.

Юрию Паламарчуку грозит от трех до десяти лет лишения свободы.